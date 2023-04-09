«Такое заявление непонятно с чего». Российская теннисистка наехала на Петру Квитову за ее слова в поддержку украинских игроков

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«Конечно, я больше волнуюсь за украинцев и за украинских игроков. Думаю, что россияне и белорусы не должны быть допущены на Уимблдон, на мой взгляд, и на Олимпиаду также», — сказала Квитова. «Я действительно ценю то, что Уимблдон не дал им играть в прошлом году».

«Меня очень удивило такое высказывание, потому что это можно рассматривать под разными ракурсами и углами», — отреагировала на эти слова Светлана Кузнецова.

«Если говорить про Олимпиаду, то даже [глава МОК] Томас Бах говорил, что спорт должен оставаться вне политики. Понятно уже, что все смешалось и спортсмены сейчас отвечают за политические действия. Но российские спортсмены просто стараются держаться вне этого, просто играть и делать свою работу.

Рыбакина тоже из России, просто поменяла паспорт. Но она может играть. Хотя суть не меняется, она тоже русская.

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Мы точно никакого влияния не имеем. Сейчас все просто стараются делать свое дело, играть, выигрывать и показывать лучший теннис. Поэтому это какое-то неоднозначное высказывание.

Я Петру знаю с юных лет, мы жили одной жизнью, 10 лет делили одни раздевалки в туре. И меня удивило такое заявление непонятно с чего.

Я понимаю, если бы политики играли. Но ATP и WTA стараются держать спорт вне политики. «Уимблдон» с чего-то принял прошлогодние меры, их в итоге оштрафовали, показав таким образом, что это неправильно. А Петра ни с того ни с сего говорит такое.

И если уж так говорить, то давайте про все боевые действия – которые происходят практически всю современную эпоху и в разных странах.

Теннисисты только играют в теннис. Они в политике даже не разбираются – я не разбираюсь, ребята не разбираются. К чему их приплетать?

Я считаю, что «Уимблдон» в прошлом году допустил ошибку, принял ошибочное решение. Турнир за него наказали, и все это уже осталось в прошлом.

Понятно, что чехи достаточно сильно настроены против российских людей. Видимо, как и во всем мире, сейчас идет пропаганда, русофобия. Но я считаю, что спортсмены не должны быть к этому причастны. Они должны играть в теннис», — написала Кузнецова в своем блоге на sports.ru

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