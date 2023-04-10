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Теннис

Арум: Возможно, следующим соперником Фьюри будет Руис

Промоутер рассказал о возможном сопернике Тайсона Фюрре Сегодня 11:46 242 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фюри, #Тайсон Фьюри Боб Арум, #Энди Руис Источник — Чемпион.

Следующим соперником чемпиона WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) может стать эксчемпион мира Эндри Руис (35-2, 22 КО).

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

«Тайсон проводил отпуск в Италии со своей семьей. Он уже вернулся в Англию. Мы ведем переговоры по поискам лучшего доступного соперника для Фюри, чтобы сразиться с ним летом в Великобритании Возможно, это будет Энди Руис или кто-то подобный. strong>

Если Тайсон добьется успеха, а Усик победит Дюбуа, я надеюсь, что в ноябре или декабре они проведут бой в Саудовской Аравии. И тогда у нас будет один чемпион сверхтяжелого веса», – сказал Арум.