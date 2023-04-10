Эшторил. Рууд выиграл свой десятый одиночный трофей в карьере

Больше в Теннис
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Монте-Карло. Хуркач отыграл матчбол и за 3,5 часа одержал свою 50-ю победу на «Мастерсах»
2023-04/1681066696_hubert-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Сплит. Ваншельбойм проиграл лидеру посева на старте отборочного турнира
2023-03/1679729444_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Чарльстон. Жабер взяла реванш у Бенчич за поражение в финале в прошлом году
2023-04/1681073400_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Богота. Мария второй год подряд стала чемпионкой турнира
2023-04/1681069650_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua