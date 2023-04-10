Ига Швёнтек: «Для меня война — это не политика, это страдания людей, а сам спорт часто просто используется для политики»

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— На ваш взгляд, россияне и белорусы должны по-прежнему выходить на корт и выступать на турнирах?

— Как полька я эмоционально отношусь к этому вопросу с самого начала войны в Украине. Для меня важно, что мы — спортсмены и общественные деятели — оказываем влияние на общество. Наши взгляды формируют мнения других, и это может привести к переменам. Для меня война — это не политика, это страдания людей, и поэтому я решила высказаться. А сам спорт, нравится нам это или нет, часто просто используется для политики.

— Например, Александр Лукашенко поздравляет Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии.

— Мне кажется, что все эти элементы, плюс тот факт, что, несмотря ни на что, российские и белорусские спортсмены не несут какой-то ответственности за действия политиков из своих стран, вызывают определенный диссонанс. И определенную моральную головоломку. Не все спортивные федерации смогли принять однозначное решение.

В теннисе, в начале войны в Украине, была большая неразбериха. Не было принято никаких решений, которые могли бы облегчить настроение в раздевалке. Все блуждали в потемках, что теперь привело к поведению, которого не должно было быть. Недавно теннисистка из России вышла на корт в майке российской футбольной команды.

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