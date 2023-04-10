Теннис
Рейтинг WTA. Жабер поднялась на четвёртую позицию, Стёрнс дебютировала в топ-100
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По итогам игровой недели в топ-10 произошло одно изменение: чемпионка турнира WTA 500 в Чарльстоне Онс Жабер поднялась на четвёртое место, тем самым сместив Каролин Гарсию на пятую строчку.
Татьяна Мария, которая защитила титул на турнире WTA 250 в Боготе, опустилась на 71-ю позицию (-5), так как в прошлом году начинала выступление с квалификации.
Пэйтон Стёрнс, уступившая немке в финальном матче, впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга и занимает 89-е место.
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
24. Анастасия Потапова (+1)
33. Бернарда Пера (+5)
44. Варвара Грачёва (+2)
60. Ван Синьюй (+1)
67. Кэти Макнелли (+4)
77. Кристина Букша (+4)
78. Юлия Грабгер (+11)
88. Диана Шнайдер (+7)
89. Пэйтон Стёрнс (+27)