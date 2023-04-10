Сплит. Ваншельбойм проиграл лидеру посева на старте отборочного турнира

Больше в Теннис
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Чарльстон. Жабер взяла реванш у Бенчич за поражение в финале в прошлом году
2023-04/1681073400_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Богота. Мария второй год подряд стала чемпионкой турнира
2023-04/1681069650_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марракеш. Карбальес Баэна победил Мюллера в финальном матче
2023-04/1681061704_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Чарльстон. Жабер победила Касаткину, Пегула и Бенчич доиграют полуфинал в воскресенье
2023-04/1681022229_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua