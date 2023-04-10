Свитолина возвращается в рейтинг WTA, Костюк приближается к Калининой

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Ангелина Калинина на этой неделе опустилась на 35-е место (-5) и теперь лишь на 27 очков опережает вторую ракетку Украины Марту Костюк, которая поднялась на 35-ю позицию (+1).

Леся Цуренко показала лучший прогресс среди украинок на этой неделе, поднявшись на 72-е место (+5). Катерина Байндл сохраняет свои позиции в топ-100, занимая 84-е место.

Отметим, что первое очко в рейтинг заработала экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, которая уступила в стартовом раунде соревнований в Чарльстоне, сыграв первый официальный матч с марта прошлого года. На этой неделе украинка занимает 1344 место в мировой классификации и сыграет на соревнованиях ITF W60 в Швейцарии.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок опустилась на 8-е место (-1), Марта Костюк сохранила 32-ю строчку, а Надежда Киченок поднялась на 56-ю позицию (+3).