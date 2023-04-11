Анастасия Потапова о требованиях Великобритании: «Думаю, подпись поставят все из нас, но кому от неё станет проще?»

2023-04/1681213648_potapova.jpg|—>

Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллс россиянка появилась на стадионе в футболке ФК «Спартак», на которой также размещено название спонсора – подсанкционной в США компании «Лукойл».

«Это вылилось в такую историю, стало сюрпризом для меня и для всех», — рассказала Потапова в интервью росСМИ во время своего пребывания в Москве.

Теннисистка отметила, что в соцсетях она получила много слов в свою защиту.

«Больше всего ощутила поддержку от российских медиа и от многих иностранных СМИ. У меня даже выросла активность в соцсетях, это стало неожиданным хайпом. Выступали с поддержкой на разных языках: писали не только на русском. Мне никогда в жизни не писали столько русскоязычных, сколько в этот раз и именно со словами поддержки […] у меня «Инстаграм» больше направлен на европейскую аудиторию, на англоязычную. Однако в тот момент наши русскоговорящие ребята объединились и поддержали меня, хотя я не особо переживала по этому поводу».

Как говорит спортсменка, от WTA последовало только предупреждение, что она нарушила правило о запрете на рекламу другого вида спорта в женском теннисном туре и никаких других санкций.

>>>