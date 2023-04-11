Хьюстон. Тиафо продолжает борьбу за титул, теннисист из второй сотни впервые сыграет в полуфинале турнира ATP

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Монте-Карло. Тим и Вавринка вышли во второй круг, два игрока отыграли матчболы на старте турнира
2023-04/1681151516_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на 5 строчек, Костюк повторила личный рекорд
На прошлой неделе женщины провели на кортах Чарльстона и Боготы. Ангелина Калинина потеряла 5...
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Арум: Возможно, следующим соперником Фьюри будет Руис
Промоутер рассказал о возможном сопернике Тайсона Фюрре Сегодня 11:46 242 0 Фото: Getty Images...
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Рейтинг WTA. Жабер поднялась на четвёртую позицию, Стёрнс дебютировала в топ-100
2023-04/1681117089_wta.jpg|—>По итогам игровой недели в топ-10 произошло одно изменение: чемпионка турнира WTA 500 в...