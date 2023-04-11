Марракеш. Мюллер победил Музетти и впервые сыграет в полуфинале турнира ATP, Эванс и Карбальес Баэна разыграют место в финале

Больше в Теннис
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Леон. Сачко проиграл восьмому сеяному в первом круге основной сетки
2022-01/1641541372_sachko.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина узнала соперницу на турнире ITF в Швейцарии
Теннисистка получила wild card от организаторов.
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Чарльстон. Бенчич обыграла Александрову и сыграет против Пегулы в полуфинале
2023-04/1680937903_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хьюстон. Тиафо продолжает борьбу за титул, теннисист из второй сотни впервые сыграет в полуфинале турнира ATP
2023-04/1681020262_tiafoe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua