Теннис
Стало известно расписание Светолиной до Ролана Гарроса
Украинка запланировала участие в четырех турнирах Сегодня 22:25 179 0 #Элина Свитолина
Источник — sport.ua .
Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на прошлой неделе вернулась в тур после рождения дочери, во время подготовки к Открытому чемпионату Франции примет участие в четырех турнирах грунтовой серии.
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Об этом сообщает ВТУ.
Имея wild card от организаторов, Свитолина выступит на турнирах ITF W100 в Оэйраше (17-23 апреля), WTA 125 в Сен-Мало (1-7 мая) и WTA 250 в Страсбурге (21-27 мая).
сообщалось, по защищенному рейтингу Элина также сыграет на турнире WTA 1000 в Риме (9-20 мая).
Кстати, на Ролан Гаррос Элина Свитолина тоже сможет сыграть благодаря защищенном рейтинге.