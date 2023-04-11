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Теннис

Стало известно расписание Светолиной до Ролана Гарроса

Украинка запланировала участие в четырех турнирах Сегодня 22:25 179 0 #Элина Свитолина

Источник — sport.ua .

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая на прошлой неделе вернулась в тур после рождения дочери, во время подготовки к Открытому чемпионату Франции примет участие в четырех турнирах грунтовой серии.

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Об этом сообщает ВТУ.

Имея wild card от организаторов, Свитолина выступит на турнирах ITF W100 в Оэйраше (17-23 апреля), WTA 125 в Сен-Мало (1-7 мая) и WTA 250 в Страсбурге (21-27 мая).

сообщалось, по защищенному рейтингу Элина также сыграет на турнире WTA 1000 в Риме (9-20 мая).

Кстати, на Ролан Гаррос Элина Свитолина тоже сможет сыграть благодаря защищенном рейтинге.

Источник: champion.com.ua

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