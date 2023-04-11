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Теннис

Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Риме

Украинка воспользуется защищенным рейтингом Сегодня 16:16 187 0< /span> #Элина Свитолина

Источник — sport.ua.

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сможет принять участие в турнире WTA 1000 в Риме, который состоится с 9 по 20 мая.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Будучи двукратной победительницей этого турнира (2017, 2018), Свитолина сможет воспользоваться защищенным рейтингом.< /p>

Как известно, на прошлой неделе украинка вернулась в тур после рождения дочери в октябре прошлого года. В первом круге турнира в Чарлстоне Элина уступила Юлии Путинцевой.

На этой неделе Элина Свитолина выступает на турнире ITF в Кьяссо (Швейцария).

Источник: champion.com.ua

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