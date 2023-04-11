Теннис
Свитолина узнала соперницу на турнире ITF в Швейцарии
Теннисистка получила wild card от организаторов. Сегодня 08:24 233 0 Фото — gettyimages #Элина Свитолина
Источник – Чемпион.
Экстретя ракетка мира Элина Свитолина примет участие в турнире ITF в швейцарском Кьяссо.
В первом круге украинская теннисистка, получившая wild card, сыграет против Елены-Габриэлы Русе (160 ) из Румынии. В 2021 году соперницы встречались на турнире в Чикаго. Тогда украинка уверенно обыграла румынку в 1/8 финала. 6:3, 6:3.
В последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году, когда выиграла турнир с призовым фондом 75 тысяч долларов в Донецке.
Турнир ITF60 в Швейцарии продлится с 10 по 16 апреля.
Напомним, Свитолина проиграла Путиневой на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне. Это был первый матч Элины после декрета.