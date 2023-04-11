Свитолина узнала соперницу на турнире ITF в Швейцарии

Теннисистка получила wild card от организаторов. 233 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник – Чемпион.

Экстретя ракетка мира Элина Свитолина примет участие в турнире ITF в швейцарском Кьяссо.

В первом круге украинская теннисистка, получившая wild card, сыграет против Елены-Габриэлы Русе (160 ) из Румынии. В 2021 году соперницы встречались на турнире в Чикаго. Тогда украинка уверенно обыграла румынку в 1/8 финала. 6:3, 6:3.

В последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году, когда выиграла турнир с призовым фондом 75 тысяч долларов в Донецке.

Турнир ITF60 в Швейцарии продлится с 10 по 16 апреля.

Напомним, Свитолина проиграла Путиневой на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне. Это был первый матч Элины после декрета.