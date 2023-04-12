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Теннис

Аллегри анонсировал возвращение Погба

Массимилиано Аллегри рассказал о готовности Поля Погба Сегодня 16:25 266 0 Фото — gettyimages #Аллегри, #Ювентус, #Поль Погба

Источник — juvefcdot.

Полузащитник Ювентуса Поль Погба сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против Спортинга.

Об этом рассказал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Погба будет в заявке. Завтра мы будем лучше понимать его кондиции.

Было бы важно иметь его на последнюю часть сезона. Впереди еще много матчей», — сказал Аллегри.

В этом сезоне у Погба всего два матча за Ювентус. Первую игру после возвращения он сыграл 28 февраля, после чего получил очередную травму.

Напомним Ювентус определился с будущим Погба.

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Источник: champion.com.ua

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