Теннис
Аллегри анонсировал возвращение Погба
Массимилиано Аллегри рассказал о готовности Поля Погба Сегодня 16:25 266 0 Фото — gettyimages #Аллегри, #Ювентус, #Поль Погба
Источник — juvefcdot.
Полузащитник Ювентуса Поль Погба сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против Спортинга.
Об этом рассказал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.
«Погба будет в заявке. Завтра мы будем лучше понимать его кондиции.
Было бы важно иметь его на последнюю часть сезона. Впереди еще много матчей», — сказал Аллегри.
В этом сезоне у Погба всего два матча за Ювентус. Первую игру после возвращения он сыграл 28 февраля, после чего получил очередную травму.
Напомним Ювентус определился с будущим Погба.
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