Дмитрий Кулеба: «Представителям стран, совершающих зверства против своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне»

2023-04/1681278523_kuleba.jpeg|—>

«Считается, что теннис — это игра для джентльменов. Это не игра для убийц, насильников или мародеров.

В прошлом году Уимблдон принял сложное, но благородное решение не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Присутствие спортсменов из этих стран было бы ужасным событием в разгар года убийств, изнасилований и грабежей.

Что изменилось с тех пор? Не так уж много, если не считать того, что погибли еще тысячи украинцев, Россия попыталась уничтожить украинский народ в целом, заморозив его до смерти, а Путин еще глубже вгрызся в землю. Для него нет пути назад. Путину необходимо поддерживать моральный дух своего народа; если он не может сделать это на поле боя, то спортивный успех приобретает огромное значение.

За последний год Россия не предприняла ни одного действия, не сказала ни одного слова, не продемонстрировала раскаяния или изменений. Поскольку в реальности на нашей земле по-прежнему идет война, Уимблдону нет никакого смысла менять благородный выбор на оппортунистический.

Представителям стран, совершающих зверства против своих мирных соседей, нечего делать на Уимблдоне.

+

Кремль сделал ставку на то, что возмущение Запада не продлится долго. И на данный момент любое ослабление санкций со стороны Запада может означать только одно: эта ставка была хотя бы частично успешной.

Государство-агрессор будет воодушевлено, потому что, по их мнению, решимость Запада «рушится». Украина, со своей стороны, будет чувствовать себя обманутой. Российские пропагандисты будут во всеоружии, как это было на протяжении многих лет: западные идеалы — всего лишь украшение.

Те, кто выступает за то, чтобы «не «смешивать политику и спорт», немного опоздали. Путин уже сделал все для политики. Посмотрите, как он использует спортивных деятелей для пропаганды, сколько звезд спорта работали в его парламенте на протяжении многих лет.

Если кто-то ведет против вас войну, вы не можете притворяться, что это мир.

Путин сделал свой выбор, и никакие жесты доброй воли Запада не смогут его изменить.

Любой признак ослабления позиции Запада будет интерпретироваться как победа Путина. Мы не должны отдавать Путину победу. Именно поэтому я предложил правительству Великобритании отказать в визах российским и белорусским теннисистам.

Если организаторам Уимблдона не хватает мужества, официальный Лондон может проявить твердость и закрыть дверь. По-джентльменски».

Напомним, что в этом году организаторы Уимблдона, под давлением теннисных структур АТР и WTA, отменили запрет на участие для российских и белорусских теннисистов. Также британцы разослали россиянам и белорусам требования относительно их участия в турнире.

>>>