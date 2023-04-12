Монте-Карло. Берреттини одолел Серундоло на пути в третий круг, Фритц сыграет с Легечкой

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Свитолина вернулась: начала с победы
Украинка была сильнее Елены-Габриэл Русе на турнире ITF в Швейцарии
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Аллегри анонсировал возвращение Погба
Массимилиано Аллегри рассказал о готовности Поля Погба Сегодня 16:25 266 0 Фото — gettyimages...
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Свитолина одержала первую победу по возвращении в теннис
Элина Свитолина сыграла второй матч после декрета.
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Определился транслятор матчей сборной Украины
14-15 апреля сборная Украины сыграет формально домашний против Чехии в рамках этапа Qualifiers командного...