Монте-Карло. Зверев и Димитров стартовали с побед, Хуркач праздновал непростую победу над Дрэйпером

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Стало известно расписание Светолиной до Ролана Гарроса
Украинка запланировала участие в четырех турнирах Сегодня 22:25 179 0 #Элина Свитолина Источник —...
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Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Риме
Украинка воспользуется защищенным рейтингом Сегодня 16:16 187 0< /span> #Элина Свитолина Источник — sport.ua....
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Анастасия Потапова о требованиях Великобритании: «Думаю, подпись поставят все из нас, но кому от неё станет проще?»
2023-04/1681213648_potapova.jpg|—> Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллс россиянка появилась на стадионе в футболке ФК...
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Марракеш. Мюллер победил Музетти и впервые сыграет в полуфинале турнира ATP, Эванс и Карбальес Баэна разыграют место в финале
2023-04/1680935828_muller.jpg|—> Источник: btu.org.ua