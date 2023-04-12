Теннис
Определился транслятор матчей сборной Украины
14-15 апреля сборная Украины сыграет формально домашний против Чехии в рамках этапа Qualifiers командного турнира. Сегодня 16:40 316 0
Источник – Чемпион.
Матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Чехии будет транслироваться на телеканале Спорт 1.
Об этом сообщает ФТУ.
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Спорт 1 в прямом эфире будет транслировать оба игровых дня матча, который пройдет 14 и 15 апреля на кортах комплекса Мегасарай Клуб Белек в Турции.
Начало обоих дней – в 11:00.
Напомним, наша сборная во второй раз примет участие в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле прошлого года украинки уступили США в выездном матче со счетом 3-2.
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