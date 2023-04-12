Свитолина одержала первую победу по возвращении в теннис

Элина Свитолина сыграла второй матч после декрета. 268 #Русе, #Елина Свитолина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1344) в первом круге турнира ITF в Швейцарии победила румынку Елену-Габриэлу Русе (160).

Двухсетовый матч длился 1 час и 23 минут и завершился со счетом — 6:4, 6:2.

Во втором круге украинка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик (216).

Отметим, что последний раз Элина принимала участие в ITF-туре в 2013 году , когда выиграла турнир с призовым фондом 75 тысяч долларов в Донецке. ; Призовой фонд – 60,000 долларов Первый круг, 12 апреля

Элина Свитолина (Украина) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:4, 6:2

Напомним, Свитолина проиграла Путиневой на старте турнира WTA 500 в Чарльстоне. Это был первый матч Элины после декрета.

Раньше стало известно расписание Светолиной Ролан Гаррос.

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