Монте-Карло. Музетти впервые выиграл матч, не проиграв ни одного гейма, и дальше сыграет против Джоковича, Рууд и Синнер вышли в третий круг

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Монте-Карло. Берреттини одолел Серундоло на пути в третий круг, Фритц сыграет с Легечкой
2023-04/1681323922_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина вернулась: начала с победы
Украинка была сильнее Елены-Габриэл Русе на турнире ITF в Швейцарии
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Аллегри анонсировал возвращение Погба
Массимилиано Аллегри рассказал о готовности Поля Погба Сегодня 16:25 266 0 Фото — gettyimages...
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Свитолина одержала первую победу по возвращении в теннис
Элина Свитолина сыграла второй матч после декрета.