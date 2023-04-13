Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия

Костюк и Завацкая сыграют в первый день матча против Чехии 206 #Катерина Завацкая, #Марта Костюк

Важно: Костюк и Ястремская — в заявке сборной Украины на матч с Чехией

Расписание матчей:

Пятница (начало в 11:00 по Киеву)< /p>

Марта Костюк — Маркета Вондроушова

Катарина Завацкая — Барбора Крейчикова

Суббота (начало в 11:00 по Киеву)

Марта Костюк — Барбора Крейчикова

Катерина Завацкая — Маркета Вондроушова

Людмила Киченок/Даяна Ястремская — Каролина Мухова/Линда Носкова< /li>

Напомним, наша сборная во второй раз примет участие в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле прошлого года украинки уступили США в выездном матче со счетом 3-2.

Ранее определился транслятор матчей сборной Украины.

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