Теннис
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
Костюк и Завацкая сыграют в первый день матча против Чехии Сегодня 13:22 206 0 #Катерина Завацкая, #Марта Костюк
Важно: Костюк и Ястремская — в заявке сборной Украины на матч с Чехией
Расписание матчей:
Пятница (начало в 11:00 по Киеву)< /p>
- Марта Костюк — Маркета Вондроушова
- Катарина Завацкая — Барбора Крейчикова
Суббота (начало в 11:00 по Киеву)
- Марта Костюк — Барбора Крейчикова
- Катерина Завацкая — Маркета Вондроушова
- Людмила Киченок/Даяна Ястремская — Каролина Мухова/Линда Носкова< /li>
Напомним, наша сборная во второй раз примет участие в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле прошлого года украинки уступили США в выездном матче со счетом 3-2.
Ранее определился транслятор матчей сборной Украины.
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