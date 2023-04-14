Барселона. Крутых сыграет в квалификации соревнований

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Костюк: Сегодня был не наш день
Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с...
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Формула 3: Мини возглавил протокол второго дня тестов
Габриэле Мини показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3 в Барселоне.
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Чжилей перевесил Джойса накануне боя
Джойс и Чжилей прошли церемонию взвешивания Сегодня 19:10 299 0 #Чжилей, #Джо Джойс Источник...
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Хилл: Ферстаппен способен побить все рекорды
Чемпион 1996 года Деймон Хилл считает, что Макс Ферстаппен сможет побить рекорды Михаэля Шумахера...