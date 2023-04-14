«Касаемо ATP и WTA, мы проблем не видим». Теннисные чиновники России и Беларуси встретились с Лукашенко

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Сообщается, что в Минске готовятся к проведению теннисного турнира на Кубок посольства РФ в Беларуси.

На встречу с белорусским диктатором заранее приехал глава ФТР Шамиль Тарпищев, который также является членом Международного олимпийского комитета. По словам Тарпищева, с Лукашенко они говорили о развитии тенниса и текущем состоянии спорта внутри стран и на международном уровне.

«Помимо того, что [Лукашенко] выдающийся человек, он еще и хороший специалист по всем видам спорта, потому что сам увлеченный спортсмен […] Мы старинные друзья, обсуждали прежде всего теннисные дела наши и в мире. Если сейчас взять результаты белорусских и российских теннисистов, то мы суммарно сильнейшие в мире, потому что выиграли практически все».

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Лукашенко в свою очередь заявил Тарпищеву, что решил вернуться к теннисным тренировкам. «Одно время неплохо освоил теннис. Но очень тяжелый вид спорта, самый тяжелый, мне кажется. Но теннис — это дело хорошее, очень хорошее. Я когда в графике посмотрел, что мы с тобой встретимся, подумал: надо срочно выйти на корт и начинать играть в теннис. Уже так бросаться на мяч не буду, но потихоньку восстановлюсь».

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