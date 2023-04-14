Костюк: Сегодня был не наш день

Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Маркетой Вондроушовой #Марта Костюк

Источник – btu.org.uа.

Первый номер сборной Украины Марта Костюк сыграла хороший матч с Маркетой Вондроушовой в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом рассказала самая украинская теннисистка.

“Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девушками, которые при таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и соревнуются”, – сказала Марта.

После первого игрового дня Чехия лидирует со счетом 2:0. В субботу первыми на корт выйдут первые номера команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова. Ранее определился транслятор матчей сборной Украины. Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!