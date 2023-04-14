Монте-Карло. Музетти впервые обыграл лидера рейтинга, Циципас продолжает защиту титула

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Свитолина уступила Игнатик во 2 круге турнира в Швейцарии
Украинка не смогла преодолеть 1/8 финала турнира ITF Сегодня 17:43 319 1 #Элина Свитолина
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Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
Костюк и Завацкая сыграют в первый день матча против Чехии Сегодня 13:22 206 0...
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Монте-Карло. Музетти впервые выиграл матч, не проиграв ни одного гейма, и дальше сыграет против Джоковича, Рууд и Синнер вышли в третий круг
2023-04/1681303947_musetti.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Монте-Карло. Берреттини одолел Серундоло на пути в третий круг, Фритц сыграет с Легечкой
2023-04/1681323922_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua