Паула Бадоса: «Соболенко и Азаренко не виноваты в том, что родились там, где родились, и выступают против войны»

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— Ваша лучшая подруга, Арина Соболенко — белоруска. Как она и Виктория Азаренко переживают войну в Украине?

— Я переживаю это вместе с ней и Азаренко. Они не виноваты в том, что родились там, где родились, и выступают против войны, но и для украинцев это тоже большая трагедия. Трудно высказать свое мнение, потому что невозможно поставить себя на место того или другого. Не стоит смешивать политику и спорт, хотя это очень сложно.

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