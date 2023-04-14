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Паула Бадоса: «Соболенко и Азаренко не виноваты в том, что родились там, где родились, и выступают против войны»

2023-04/1681452313_badosa.jpeg|—>Паула Бадоса: "Соболенко и Азаренко не виноваты в том, что родились там, где родились, и выступают против войны"

— Ваша лучшая подруга, Арина Соболенко — белоруска. Как она и Виктория Азаренко переживают войну в Украине?
— Я переживаю это вместе с ней и Азаренко. Они не виноваты в том, что родились там, где родились, и выступают против войны, но и для украинцев это тоже большая трагедия. Трудно высказать свое мнение, потому что невозможно поставить себя на место того или другого. Не стоит смешивать политику и спорт, хотя это очень сложно.

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Источник: btu.org.ua

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