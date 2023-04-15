Барбора Крейчикова: “Любому, кто поддерживает нападение на соседнюю страну, не место на Олимпийских играх”

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– Сочувствуете ли вы украинцам?

– Я поддерживаю с ними контакт с начала войны. В самом начале я написала им, чтобы узнать, все ли у них в порядке, могу ли я чем-нибудь помочь. Я старалась поддержать их. Я знаю, что происходит у них дома, слежу за новостями.

– Чувствуете ли вы напряжение между представителями враждующих наций на турнирах?

Да, чувствую. С обеих сторон. Но есть некоторые россияне, которые его создают. Они не высказываются публично, но мы видим, что они делают в раздевалке. Лично я стараюсь обходить их стороной.

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– Вы за то, чтобы российские и белорусские спортсмены участвовали в Олимпийских играх?

– Я думаю, что Олимпиада всегда были праздником дружбы и мира. И если страна ведет агрессивную войну, то она явно не чтит эти идеалы. Любому, кто поддерживает нападение на соседнюю страну, не место на Олимпийских играх.

И еще одно. Конечно, кто-то может обидеться, что его не пустят в Париж в следующем году. Но как быть с украинскими спортсменами, которые, к сожалению, погибли, защищая свою страну? Они ни в чем не виноваты, а свой шанс потеряли безвозвратно и навсегда.

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