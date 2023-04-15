Барселона. Крутых вышел в финальный раунд отборочной сетки

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Штайнер: Мы можем не только защищаться, но и атаковать
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что первые три гонки сезона подтвердили правильность решения пригласить...
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Сборная Украины проиграла Чехии в Кубке Билли Джин Кинг
Общий счет в поединке 1:3 в пользу чешек Сегодня 15:59 157 0 Источник –...
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Indy500: Три McLaren раскрашены в честь трёх славных побед
28 мая на овальном автодроме в Индианаполисе в 107-й раз стартует гонка Indy 500,...
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Барбора Крейчикова: “Любому, кто поддерживает нападение на соседнюю страну, не место на Олимпийских играх”
2023-04/1681548254_krejcikova.jpeg|–>– Сочувствуете ли вы украинцам?– Я поддерживаю с ними контакт с начала войны. В...