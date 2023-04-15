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Теннис

“Борьба была очень упорной”. Игроки и капитан чешской сборной – о первом дне матча в Кубке Билли Джин Кинг против Украины

2023-04/1681487989_pala.jpg|–>"Борьба была очень упорной". Игроки и капитан чешской сборной - о первом дне матча в Кубке Билли Джин Кинг против Украины
Маркета Вондроушова: “Это был тяжелый матч</b>. Счет не выглядит таким, но мы играли длинные геймы. Борьба была очень упорной, и я довольна что смогла принести очко команде. Чувствовала себя хорошо с самого начала, играла длинные розыгрыши и заставляла Марту больше двигаться. Мне очень нравится эта атмосфера каждый раз, когда я играю за свою страну. Ты чувствуешь поддержку команды и болельщиков”.

Барбора Крейчикова: “Это очень приятно – одержать свою первую победу в одиночном разряде в Кубке Билли Джин Кинг. Довольна тем, что играла в достаточно хороший теннис и смогла использовать те возможности, которые у меня были. Конечно, здорово, что были чешские болельщики. Мне всегда нравится такая поддержка”.

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Источник: btu.org.ua

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