“Борьба была очень упорной”. Игроки и капитан чешской сборной – о первом дне матча в Кубке Билли Джин Кинг против Украины

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Маркета Вондроушова: “Это был тяжелый матч</b>. Счет не выглядит таким, но мы играли длинные геймы. Борьба была очень упорной, и я довольна что смогла принести очко команде. Чувствовала себя хорошо с самого начала, играла длинные розыгрыши и заставляла Марту больше двигаться. Мне очень нравится эта атмосфера каждый раз, когда я играю за свою страну. Ты чувствуешь поддержку команды и болельщиков”.

Барбора Крейчикова: “Это очень приятно – одержать свою первую победу в одиночном разряде в Кубке Билли Джин Кинг. Довольна тем, что играла в достаточно хороший теннис и смогла использовать те возможности, которые у меня были. Конечно, здорово, что были чешские болельщики. Мне всегда нравится такая поддержка”.

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