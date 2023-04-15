Костюк одолела Крейчикову в 3 матча Кубка Билли Джин Кинг

Общий счет теперь 2:1 в пользу Чехии 178 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Барбора Крей Источник – Чемпион.

В третьем матче Билли Джин Кинг Марта Костюк (38) обыграла Барбору Крейчикову (12).

Матч длился 2 часа 6 минут и завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

Украинка выполнила 3 ​​подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов.

Кубок Билли Джин Кинг – The World Cup of Tennis < em>Анталия, Турция Грунт Квалификация, 15 апреля

Марта Костюк – Барбора Крейчикова 3 :6, 6:1, 6:4

Украина – Чехия 1:2

Сборная, которая одержит 3 победы, пройдет дальше.

Накануне Костюк проиграла Вондроушовой, Завацкая уступила Крейчиковой.

Напомним, наша сборная вторично участвует в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле прошлого года украинки уступили США в выездном матче со счетом 3-2.

Ранее определился транслятор матчей сборной Украины.

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