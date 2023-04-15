Теннис
Костюк одолела Крейчикову в 3 матча Кубка Билли Джин Кинг
Общий счет теперь 2:1 в пользу Чехии Сегодня 13:34 178 0 Фото: Getty Images #Марта Костюк, #Барбора Крей Источник – Чемпион.
В третьем матче Билли Джин Кинг Марта Костюк (38) обыграла Барбору Крейчикову (12).
Матч длился 2 часа 6 минут и завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:4.
Украинка выполнила 3 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейкпойнтов.
Кубок Билли Джин Кинг – The World Cup of Tennis < em>Анталия, Турция Грунт Квалификация, 15 апреля
Марта Костюк – Барбора Крейчикова 3 :6, 6:1, 6:4
Украина – Чехия 1:2
Сборная, которая одержит 3 победы, пройдет дальше.
Накануне Костюк проиграла Вондроушовой, Завацкая уступила Крейчиковой.
Напомним, наша сборная вторично участвует в Квалификации финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В апреле прошлого года украинки уступили США в выездном матче со счетом 3-2.
Ранее определился транслятор матчей сборной Украины.
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