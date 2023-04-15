Кубок Билли Джин Кинг. Гауфф выиграла первый матч за сборную, Канада и Бельгия одержали по одной победе

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Норрис одобряет новый формат уик-эндов со спринтом
Мы писали о том, что уик-энд со спринтерской гонкой в Баку пройдёт по новому...
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Карлос Сайнс недоволен критикой в адрес Ferrari
Итальянская пресса никогда не стеснялась критиковать Ferrari за отсутствие результатов. Карлос Сайнс недоволен таким...
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Штутгарт. Ястремская получила соперницу в квалификации
2023-04/1681484820_wta.jpg|–> Источник: btu.org.ua
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Стюарды рассмотрят протест Ferrari во вторник
Стюарды Гран При Австралии соберутся по видеосвязи во вторник 18 апреля, чтобы рассмотреть новое...