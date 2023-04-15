Монте-Карло. Руне победил Синнера на пути в свой второй финал на “Мастерсах”

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Лапин одержал первую досрочную победу в профессиональной карьере
Первая досрочная победа украинца в профессиональной карьере. Вчера 22:52 364 0 #Даниэль Лапин
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Маффей: Мы заработаем в Лас-Вегасе большие деньги
Грэг Маффей, исполнительный директор Liberty Media, уверен, что крупные инвестиции, которые Формула 1 делает...
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Промоутер Джойса назвал дату возможного боя с Усиком
Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой Джойс – Усик Сегодня 22:25 194 0 Фото –...
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Ястремская уступила старт квалификации турнира WTA в Германии
Это поражение стало для украинской теннисистки третьим подряд.