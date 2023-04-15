Теннис
Сборная Украины проиграла Чехии в Кубке Билли Джин Кинг
Общий счет в поединке 1:3 в пользу чешек Сегодня 15:59 157 0
Источник – Чемпион
Катарина Завацкая (261) уступила Маркети Вондроушовой в 4 матча Кубка Билли Джин Кинг.
Матч длился 1 час 50 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 3 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейкпойнта.
Это поражение стало для Украины третьим в этом противостоянии.
Кубок Билли Джин Кинг – The World Cup of Tennis Анталия, Турция Грунт Квалификация, 15 апреля
Украина – Чехия 1:3
Катерина Завацкая – Маркета Вондроушова 3:6, 4:6
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Накануне Костюк проиграла Вондроушовой, Завацкая уступила Крейчиковой.
В апреле прошлого года украинки уступили США в выездном матче со счетом 3-2.
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