“Сегодня был не наш день”. Костюк и Филима подвели итоги первого дня противостояния Украины и Чехии в Кубке Билли Джин Кинг

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Сегодня на грунтовом корте в турецкой Анталье, Марта Костюк и Катарина Завацкая потерпели поражения в поединках с Маркетой Вондроушовой и Барборой Крейчиковой.

Марта Костюк: “Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девочками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются”.

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