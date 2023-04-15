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Теннис

“Сегодня был не наш день”. Костюк и Филима подвели итоги первого дня противостояния Украины и Чехии в Кубке Билли Джин Кинг

2023-04/1681486437_kostyuk.jpg|–>"Сегодня был не наш день". Костюк и Филима подвели итоги первого дня противостояния Украины и Чехии в Кубке Билли Джин Кинг
Сегодня на грунтовом корте в турецкой Анталье, Марта Костюк и Катарина Завацкая потерпели поражения в поединках с Маркетой Вондроушовой и Барборой Крейчиковой.

Марта Костюк: “Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девочками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются”.

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Источник: btu.org.ua

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