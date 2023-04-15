Штутгарт. Ястремская получила соперницу в квалификации

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Карлос Сайнс недоволен критикой в адрес Ferrari
Итальянская пресса никогда не стеснялась критиковать Ferrari за отсутствие результатов. Карлос Сайнс недоволен таким...
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Стюарды рассмотрят протест Ferrari во вторник
Стюарды Гран При Австралии соберутся по видеосвязи во вторник 18 апреля, чтобы рассмотреть новое...
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“Сегодня был не наш день”. Костюк и Филима подвели итоги первого дня противостояния Украины и Чехии в Кубке Билли Джин Кинг
2023-04/1681486437_kostyuk.jpg|–>Сегодня на грунтовом корте в турецкой Анталье, Марта Костюк и Катарина Завацкая потерпели поражения...
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Гасли: Команда обсудила произошедшее в Мельбурне
За два круга до финиша Гран При Австралии гонщики Alpine столкнулись друг с другом...