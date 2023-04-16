Барселона. Крутых получил соперника в основной сетке

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Крутых выиграл квалификацию и второй раз вышел на турнир ATP
Матч длился 1 час 42 минуты Сегодня 19:18 99 0 #Крутых, #Уго Гренье Источник...
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Алунни Брави о том, как в Sauber готовятся к будущему
Когда летом 2017 года в швейцарской команде Sauber в очередной раз сменилось руководство и...
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Монте-Карло. Руне проиграл в финале турнира, упустив преимущество в решающем сете
2023-04/1681660460_rune.jpeg|–> Источник: btu.org.ua
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Костюк: Проявления украинского хейтерства ранят самое сильное
Украинка рассказала о хейте со стороны фанатов Сегодня 16:53 199 0 #Марта Костюк Источник...