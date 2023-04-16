Костюк: Проявления украинского хейтерства ранят самое сильное

Украинка рассказала о хейте со стороны фанатов 199 #Марта Костюк

Источник – idnes. cz.

У ни одного теннисиста нет 100% поддержки в своей стране

Об этом рассказала украинка Марта Костюк.

“У ни одного теннисиста нет 100% поддержки в своей стране. Даже Роджера Федерера и Стена Вавринку осуждали в Швейцарии. К сожалению, и до меня доходят проявления сильнейшего украинского хейтерства. С другой стороны, я получила много поздравлений после своего успеха в Остине .

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Это были приветствия от простых болельщиков и членов правительства. Честно говоря, каждый такой добрый отклик делает меня счастливым. Но в то же время некоторых людей больше интересуют конфликты в WTA, словесные перепалки между нами и русскими, напряжение на соревнованиях. Думаю, всем просто любопытно посмотреть, что будет дальше в этой драме. Я уже устала от этого.

Костюк: Сегодня был не наш день

Прошлый год был очень тяжелым. Я говорила вещи, которые многие не хотели слышать. Мне казалось, что любые мои слова поднимут шум. Было очень много отзывов в СМИ и Интернете. Многие знаменитости и влиятельные люди жаждут такого внимания. Я обычно не стремлюсь к этому.

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