Теннис
Костюк: Проявления украинского хейтерства ранят самое сильное
Украинка рассказала о хейте со стороны фанатов Сегодня 16:53 199 0 #Марта Костюк
Источник – idnes. cz.
У ни одного теннисиста нет 100% поддержки в своей стране
Об этом рассказала украинка Марта Костюк.
“У ни одного теннисиста нет 100% поддержки в своей стране. Даже Роджера Федерера и Стена Вавринку осуждали в Швейцарии. К сожалению, и до меня доходят проявления сильнейшего украинского хейтерства. С другой стороны, я получила много поздравлений после своего успеха в Остине .
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Это были приветствия от простых болельщиков и членов правительства. Честно говоря, каждый такой добрый отклик делает меня счастливым. Но в то же время некоторых людей больше интересуют конфликты в WTA, словесные перепалки между нами и русскими, напряжение на соревнованиях. Думаю, всем просто любопытно посмотреть, что будет дальше в этой драме. Я уже устала от этого.
Костюк: Сегодня был не наш день
Прошлый год был очень тяжелым. Я говорила вещи, которые многие не хотели слышать. Мне казалось, что любые мои слова поднимут шум. Было очень много отзывов в СМИ и Интернете. Многие знаменитости и влиятельные люди жаждут такого внимания. Я обычно не стремлюсь к этому.
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Послушайте, я пытаюсь подтолкнуть мир к тому, чтобы помогать Украине. Чтобы они знали, что происходит. Но при этом мне не хочется растрачивать свою энергию. Я не думаю: “Что бы мне такое сделать, чтобы меня снова стали цитировать?” – сказала Костюк.