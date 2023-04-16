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Теннис

Крутых выиграл квалификацию и второй раз вышел на турнир ATP

Матч длился 1 час 42 минуты Сегодня 19:18 99 0 #Крутых, #Уго Гренье

Источник – Чемпион.

Алексей Крутых победил французского теннисиста Уго Гренье и преодолел квалификацию на турнире ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell.

Матч длился 1 час 42 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4 .

Крутых выполнил 2 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейкпойнта.

Barcelona Open Banc Sabadell – ATP 500 Барселона, Испания< /em> Грунт Призовой фонд – €2,872,435 Квалификация, Финал 16 апреля

Алексей Крутых (Украина) – Уго Гренье (Франция)  6:4, 6:4

23-летний украинец во второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира ATP. 

Источник: champion.com.ua

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