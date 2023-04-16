Кубок Билли Джин Кинг. Франция сломила сопротивление британок, Италия вырвала победу у Словакии

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Харциз одержал победу нокаутом на вечере бокса в Польше
Украинец одержал победу в первом раунде Вчера 21:50 429 0 Источник: – Чемпион. Украинский...
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Гонщики Sauber Academy готовятся к новым стартам
В оставшиеся полтора месяца весны слушателям Академии Sauber предстоит провести немало гонок в разных...
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Лапин одержал первую досрочную победу в профессиональной карьере
Первая досрочная победа украинца в профессиональной карьере. Вчера 22:52 364 0 #Даниэль Лапин
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Маффей: Мы заработаем в Лас-Вегасе большие деньги
Грэг Маффей, исполнительный директор Liberty Media, уверен, что крупные инвестиции, которые Формула 1 делает...