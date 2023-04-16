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Теннис

Марта Костюк: “К сожалению, и до меня доходят проявления украинского хейтерства, что ранит сильнее всего”

2023-04/1681640478_kostyuk.jpeg|–>Марта Костюк: "К сожалению, и до меня доходят проявления украинского хейтерства, что ранит сильнее всего"
– Как на родине реагируют на ваши успехи в WTA-туре?
– Знаете, ни у одного теннисиста нет 100% поддержки в своей стране. Даже Роджера [Федерера] и Стэна [Вавринку] осуждали в Швейцарии. К сожалению, и до меня доходят проявления украинского хейтерства, что ранит сильнее всего. С другой стороны, я получила столько поздравлений после своего успеха в Остине!

Это были поздравления от простых болельщиков и членов правительства. Честно говоря, каждый такой добрый отзыв делает меня счастливой. Но в то же время, некоторых людей больше интересуют разборки в WTA, словесные перепалки между нами и россиянками, напряжение на соревнованиях. Думаю, всем просто интересно посмотреть, что будет дальше в этой драме. Я уже устала от этого.

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Источник: btu.org.ua

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