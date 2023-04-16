Монте-Карло. Руне проиграл в финале турнира, упустив преимущество в решающем сете

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Костюк: Проявления украинского хейтерства ранят самое сильное
Украинка рассказала о хейте со стороны фанатов Сегодня 16:53 199 0 #Марта Костюк Источник...
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Кеннет Макалпин: 1920 – 2023
Мир британского автоспорта готовится проводить в последний путь Кеннета Макалпина, потомка шотландских аристократов и...
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Кубок Билли Джин Кинг. Словения обыграла Румынию и вошла в историю турнира
2023-04/1681654777_itf.jpg|–> Источник: btu.org.ua
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Патрезе спустя 40 лет сел за руль своей Brabham BT52B
Завтра, 17 апреля, Рикардо Патрезе исполнится 68 лет, и отличным подарком ко дню рождения...