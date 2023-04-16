Штутгарт. Ястремская проиграла Волынец на старте квалификации, не реализовав матчбол

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Зак Браун: Гонщики соответствуют ожиданиям McLaren
Руководитель McLaren Зак Браун доволен дебютом Оскара Пиастри в Формуле 1.
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Харциз одержал победу нокаутом на вечере бокса в Польше
Украинец одержал победу в первом раунде Вчера 21:50 429 0 Источник: – Чемпион. Украинский...
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Гонщики Sauber Academy готовятся к новым стартам
В оставшиеся полтора месяца весны слушателям Академии Sauber предстоит провести немало гонок в разных...
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Кубок Билли Джин Кинг. Франция сломила сопротивление британок, Италия вырвала победу у Словакии
2023-04/1681592875_itf.jpg|–> Источник: btu.org.ua