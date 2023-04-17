ATP Challenger Tour. Марченко впервые в сезоне сыграет на грунте, Сачко выступит в Мексике

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В этом году слоган Гран При Эмилии-Романьи простой, но, по замыслу организаторов гонки в...
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Штутгарт. Сёстры Киченок выступят в парном разряде
2023-04/1681651608_wta.jpg|–> Источник: btu.org.ua
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Леклер и Гасли следят за финалом Monte-Carlo Masters
Многие гонщики Формулы 1 не только активно интересуются теннисом, но и сами порой выходят...