Connect with us

Теннис

Элина Свитолина поднялась более чем на 200 позиций в обновленном рейтинге WTA

2023-04/1681327618_svitolina-4.jpg|–>Элина Свитолина поднялась более чем на 200 позиций в обновленном рейтинге WTA
На прошлой игровой неделе игрались матчи Кубка Билли Джин Кинг, поэтому не проводились турниры WTA.

Четыре украинки начинают эту неделю в топ-100 мирового рейтинга: Ангелина Калинина – 35-е место, Марта Костюк – 38-е место, Леся Цуренко – 73-е место (-1) и Катерина Байндл – 84-е место.

Элина Свитолина, сыгравшая на прошлой неделе свой второй турнир после возвращения в Тур, заработала 8 рейтинговых очков и поднялась на 1113-ю позицию (+231) и показала наибольший прогресс в рейтинге среди украинок.

>>>

Источник: btu.org.ua

Related Topics
Comments
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

More in Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.