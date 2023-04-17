Элина Свитолина поднялась более чем на 200 позиций в обновленном рейтинге WTA

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На прошлой игровой неделе игрались матчи Кубка Билли Джин Кинг, поэтому не проводились турниры WTA.

Четыре украинки начинают эту неделю в топ-100 мирового рейтинга: Ангелина Калинина – 35-е место, Марта Костюк – 38-е место, Леся Цуренко – 73-е место (-1) и Катерина Байндл – 84-е место.

Элина Свитолина, сыгравшая на прошлой неделе свой второй турнир после возвращения в Тур, заработала 8 рейтинговых очков и поднялась на 1113-ю позицию (+231) и показала наибольший прогресс в рейтинге среди украинок.

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