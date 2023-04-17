Элина Свитолина: “С российскими и белорусскими теннисистами у меня нет никаких взаимоотношений”

2023-04/1681665159_elina-svitolina-1.jpg|–>

Украинская теннисистка провела уже два турнира после своего возвращения в Тур. Она уступила в трех сетах на старте соревнований WTA 500 в Чарльстоне и сыграла во втором раунде турнира ITF W60 в Кьяссо.

– Пережить чувство победы было особенно приятно, ведь начинать с нуля нелегко. Было здорово вернуться на корт, увидеть столько зрителей в Кьяссо, их поддержка мотивировала меня. Я хочу дать себе новый шанс, даже если у меня нет высоких ожиданий по поводу своих результатов. Главное – хорошо себя чувствовать и стараться играть лучше и лучше. Мне нужно снова найти свой ритм, адаптироваться к соревнованиям и ко всему, что на них происходит. Это сложный процесс, к которому я хочу подойти со всей ответственностью.

Конечно, я бы хотела все время быть со своей дочерью Скай и делить с ней каждый момент ее жизни, но все же я решила вернуться на корт и сосредоточиться на теннисе в ближайшие несколько лет. Я не знаю, сколько еще сезонов я буду играть, но у меня есть несколько целей, которых я хотела бы достичь до того, как завершу свою игровую карьеру. Больше всего я хочу, чтобы мой муж и моя маленькая дочка, которая, возможно, еще слишком мала, чтобы понимать, гордились мной. Конечно же, я думаю и о своей стране.

>>>