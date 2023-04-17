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Теннис

Копер (W60). Соболева вышла в основную сетку соревнований

2023-04/1681741011_itf.jpg|–>Копер (W60). Соболева вышла в основную сетку соревнований

Источник: btu.org.ua

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