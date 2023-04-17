Орлов и Белобородько показали прогресс недели среди украинцев, Крутых и Сачко ухудшили свое положение в рейтинге ATP

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Тройка лидеров украинского мужского тенниса на этой неделе ухудшила свое положение в рейтинге АТР: Алексей Крутых занимает – 180-е место (-3), Виталий Сачко – 292-е место (-4), а Илья Марченко – 324-е место (-1).

Орлов и Белобородько показали лучший процесс в рейтинге среди украинских игроков на этой неделе. Владислав Орлов поднялся на четыре позиции и занимает на этой неделе 369-ю строчку. Также на четыре строчки улучшил свое положение Илья Белобородько, который теперь располагается на 804-й позиции.

На этой неделе Алексей Крутых прошел в основную сетку турнира АТР 500 в Барселоне, Виталий Сачко и Илья Марченко выступят на “челленджерах” в Мексике и Италии.

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В национальном парном рейтинге лидерство сохраняет Владислав Манафов – 104-е место (+5). Денис Молчанов на этой неделе занимает 120-е место (+1), а Олег Приходько – 130-ю позицию (-1).