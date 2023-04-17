Рейтинг ATP: Крутых остался первой ракеткой Украины, Джокович – первая ракетка мира

ATP обновил рейтинг теннисистов 48268 Фото – gettyimages #ATP, #Крутых, #Виталий Сачко

Источник – Чемпион.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Сербский теннисист Новак Джокович остается первой ракеткой мира. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, тройку замыкает норвежец Каспер Рууд.

Первая ракетка Украины Алексей Крутых потерял три позиции и занимает 177 место. Второе место в национальном рейтинге сохраняет Виталий Сачко, который на этой неделе опустился на 292-е в мировой классификации (-4). Немного ухудшил свое положение на этой неделе Илья Марченко – 324 место (-1).

Рейтинг ATP 17 апреля 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 7240 2. (2) Карлос Алькарас (Испания) – 6770 3. (4) Каспер Рууд (Норвегия) – 5255 4. (5) Даниил Медведев – 5240 3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 4950 . 6) Андрей Рублев – 4380 7. (9) Гольгер Руне (Дания) – 3865 … 180. (177) Алексей Крутых (Украина) – 327 292. (288) Виталий Сачко (Украина) – 179 324. (323) Илья Марченко (Украина) – ; 155

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