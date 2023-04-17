Рейтинг ATP. Руне – седьмая ракетка мира, Рууд возвращается на третье место

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Финалист “Мастерса” в Монте-Карло 19-летний Хольгер Руне обновляет личный рекорд, поднявшись на седьмую строчку в рейтинге АТР. Каспер Рууд возвращается на третью позицию, а Стефанос Циципас, не защитив свой титул в Монако, опускается на пятое место.

ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 17.04.2023):

1. Новак Джокович (Сербия) – 7 240 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 6 770 очков

3. Каспер Рууд (Норвегия) – 5 255 очков (+1)

4. Даниил Медведев (-) – 5 240 очков (+1)

5. Стефанос Циципас (Греция) – 4 950 очков (-2)

6. Андрей Рублев (-) – 4 380 очков

7. Хольгер Руне (Дания) – 3 865 очков (+2)

8. Янник Синнер (Италия) – 3 525 очков

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 450 очков (-2)

10. Тэйлор Фритц (США) – 3 245 очков

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

7. Хольгер Руне (+2)

30. Себастиан Баэс (+2)

34. Таллон Грикспор (+1)

36. Иржи Легечка (+6)

37. Бен Шелтон (+2)

50. Микаэль Имер (+1)

66. Джейсон Кублер (+4)

87. Люка ван Аш (+1)

98. Александр Шевченко (+9) дебют в топ-100

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