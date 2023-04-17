Теннис
Рейтинг ATP. Руне – седьмая ракетка мира, Рууд возвращается на третье место
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Финалист “Мастерса” в Монте-Карло 19-летний Хольгер Руне обновляет личный рекорд, поднявшись на седьмую строчку в рейтинге АТР. Каспер Рууд возвращается на третью позицию, а Стефанос Циципас, не защитив свой титул в Монако, опускается на пятое место.
ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 17.04.2023):
1. Новак Джокович (Сербия) – 7 240 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 6 770 очков
3. Каспер Рууд (Норвегия) – 5 255 очков (+1)
4. Даниил Медведев (-) – 5 240 очков (+1)
5. Стефанос Циципас (Греция) – 4 950 очков (-2)
6. Андрей Рублев (-) – 4 380 очков
7. Хольгер Руне (Дания) – 3 865 очков (+2)
8. Янник Синнер (Италия) – 3 525 очков
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 450 очков (-2)
10. Тэйлор Фритц (США) – 3 245 очков
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
7. Хольгер Руне (+2)
30. Себастиан Баэс (+2)
34. Таллон Грикспор (+1)
36. Иржи Легечка (+6)
37. Бен Шелтон (+2)
50. Микаэль Имер (+1)
66. Джейсон Кублер (+4)
87. Люка ван Аш (+1)
98. Александр Шевченко (+9) дебют в топ-100
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