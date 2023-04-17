Штутгарт. Киченок и Остапенко проиграли в своём стартовом матче

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Копер (W60). Соболева вышла в основную сетку соревнований
2023-04/1681741011_itf.jpg|–> Источник: btu.org.ua
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